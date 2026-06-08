Мужчина перевоплотился в Леди Ди и удивил зрителей

Блогер и пародист с никнеймом рeshewho перевоплотился в принцессу Уэльскую Диану и удивил зрителей. Ролик был опубликован в его Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и набрал 3,2 миллиона просмотров.

В начале видео инфлюэнсер продемонстрировал натуральную внешность в пестром зеленом халате. Затем он нанес грим, надел парик и примерил серый классический костюм, представ в образе Леди Ди.

Пользователей сети впечатлило мастерство блогера в комментариях под постом. «Здравствуйте. Я в шоке. До свидания», «Мне кажется, вам и макияж не нужен был. Бусики надели — и уже копия», «Потрясающе», «Улыбка один в один», «Ты буквально оживил ее», — поддержали они.

Ранее в июне в сети восхитились сходством россиянки с Дженнифер Лопес на видео визажиста. Специалист нанесла на лицо клиентки косметические средства, повторив технику в стиле Лопес, и показала результат.