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13:16, 8 июня 2026Ценности

Мужчина перевоплотился в Леди Ди и удивил зрителей

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @heshewho

Блогер и пародист с никнеймом рeshewho перевоплотился в принцессу Уэльскую Диану и удивил зрителей. Ролик был опубликован в его Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и набрал 3,2 миллиона просмотров.

В начале видео инфлюэнсер продемонстрировал натуральную внешность в пестром зеленом халате. Затем он нанес грим, надел парик и примерил серый классический костюм, представ в образе Леди Ди.

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Пользователей сети впечатлило мастерство блогера в комментариях под постом. «Здравствуйте. Я в шоке. До свидания», «Мне кажется, вам и макияж не нужен был. Бусики надели — и уже копия», «Потрясающе», «Улыбка один в один», «Ты буквально оживил ее», — поддержали они.

Ранее в июне в сети восхитились сходством россиянки с Дженнифер Лопес на видео визажиста. Специалист нанесла на лицо клиентки косметические средства, повторив технику в стиле Лопес, и показала результат.

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