В Европе назвали подходящего кандидата на роль переговорщика с Россией

Депутат Картайзер: Юнкер был бы хорошим кандидатом на роль переговорщика с Россией от ЕС

Бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер подходит на роль переговорщика с Россией от ЕС. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, сообщает РИА Новости.

«Я действительно считаю, что господин Юнкер был бы хорошим кандидатом», — сказал он.

По его мнению, экс-глава ЕК хорошо знает президента России Владимира Путина, главу российского МИД Сергея Лаврова и имеет значительный опыт работы в европейских институтах.

Ранее издание Politico сообщило, что в Европейском союзе обсуждаются новые кандидаты на роль переговорщика с Россией. Среди новых предполагаемых кандидатов значатся Юнкер, председатель Европейского совета Антониу Кошта и экс-президент Финляндии Саули Ниинисте.

