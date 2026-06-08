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13:14, 8 июня 2026Мир

В Европе назвали подходящего кандидата на роль переговорщика с Россией

Депутат Картайзер: Юнкер был бы хорошим кандидатом на роль переговорщика с Россией от ЕС
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер подходит на роль переговорщика с Россией от ЕС. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, сообщает РИА Новости.

«Я действительно считаю, что господин Юнкер был бы хорошим кандидатом», — сказал он.

По его мнению, экс-глава ЕК хорошо знает президента России Владимира Путина, главу российского МИД Сергея Лаврова и имеет значительный опыт работы в европейских институтах.

Ранее издание Politico сообщило, что в Европейском союзе обсуждаются новые кандидаты на роль переговорщика с Россией. Среди новых предполагаемых кандидатов значатся Юнкер, председатель Европейского совета Антониу Кошта и экс-президент Финляндии Саули Ниинисте.

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