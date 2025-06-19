Бывший вагнеровец показал неизвестное фото ближайшего соратника Пригожина

Ветеран «Вагнера» Бармалей опубликовал неизвестное фото командира Уткина

Ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Бармалей опубликовал ранее неизвестное фото Дмитрия Уткина, ближайшего соратника основателя организации Евгения Пригожина. Кадр бывший вагнеровец разместил в Telegram.

На выложенном фото Уткин — командир ЧВК с позывным Девятый — запечатлен в кругу товарищей. Другие люди обрезаны, и их присутствие выдают попавшие в кадр руки. Один из мужчин приобнял Уткина. На левом плече соратника Пригожина видна татуировка. Судя по фону из дощатых стен, снимок мог быть сделан в загородном доме.

В сети существует всего несколько кадров, на которых запечатлен не любивший публичность Уткин, один из которых сделан во время награждения военнослужащего.

Ранее стало известно о странности на могильном памятнике Уткина — на нем у военного изображены семь орденов Мужества, хотя раньше было известно лишь о шести таких наградах командира ЧВК.