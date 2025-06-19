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19:23, 19 июня 2025Россия

Бывший вагнеровец показал неизвестное фото ближайшего соратника Пригожина

Ветеран «Вагнера» Бармалей опубликовал неизвестное фото командира Уткина
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Бармалей опубликовал ранее неизвестное фото Дмитрия Уткина, ближайшего соратника основателя организации Евгения Пригожина. Кадр бывший вагнеровец разместил в Telegram.

На выложенном фото Уткин — командир ЧВК с позывным Девятый — запечатлен в кругу товарищей. Другие люди обрезаны, и их присутствие выдают попавшие в кадр руки. Один из мужчин приобнял Уткина. На левом плече соратника Пригожина видна татуировка. Судя по фону из дощатых стен, снимок мог быть сделан в загородном доме.

В сети существует всего несколько кадров, на которых запечатлен не любивший публичность Уткин, один из которых сделан во время награждения военнослужащего.

Ранее стало известно о странности на могильном памятнике Уткина — на нем у военного изображены семь орденов Мужества, хотя раньше было известно лишь о шести таких наградах командира ЧВК.

ЖЗЛ
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