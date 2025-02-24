Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:40, 24 февраля 2025Россия

Стало известно о странности на памятнике командира «Вагнера»

На памятнике командира «Вагнера» Уткина нашли не шесть, а семь орденов Мужества
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

На памятнике командиру частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрию Уткину нашли не шесть, а семь орденов Мужества. Об этой странности на памятнике стало известно из публикации Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

На опубликованном изданием снимке видно, что на надгробии Уткин изображен в военной форме с погонами подполковника, а также несколькими наградами — Звездой Героя России и семью орденами Мужества, при том что ранее сообщалось о шести подобных орденах.

Кроме того, на форме Уткина изображены еще два значка. Один говорит, что командир «Вагнера» получил высшее военное образование, другой обозначает классную квалификацию Уткина. При этом на форме Уткина с изображения на памятнике отсутствует звезда героя Луганской народной республики.

Дмитрий Уткин стал жертвой крушения самолета с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в августе 2023 года. Командир ЧВК похоронен на кладбище «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Возле российского генконсульства в Марселе произошел взрыв

      Российский подросток оказался в реанимации после тусовки со сверстниками

      Лавров подробно проинформировал Турцию о переговорах России и США

      ЕС ввел санкции против российских аэропортов

      На Украине сотрудники ТЦК начали душить мужчину во время мобилизации

      Звезду шоу «Голос» потребовали признать иноагентом за «шакалий поступок»

      Рианна в оголяющем тело наряде попала на обложку Harper’s Bazaar

      Российские военные уничтожили пять плавсредств ВСУ благодаря сопротивлению

      В Курской области раскрыли первые результаты оценки ущерба от атак ВСУ

      Одна страна НАТО поддержала действия Трампа по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше