Стало известно о странности на памятнике командира «Вагнера»

На памятнике командира «Вагнера» Уткина нашли не шесть, а семь орденов Мужества

На памятнике командиру частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрию Уткину нашли не шесть, а семь орденов Мужества. Об этой странности на памятнике стало известно из публикации Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

На опубликованном изданием снимке видно, что на надгробии Уткин изображен в военной форме с погонами подполковника, а также несколькими наградами — Звездой Героя России и семью орденами Мужества, при том что ранее сообщалось о шести подобных орденах.

Кроме того, на форме Уткина изображены еще два значка. Один говорит, что командир «Вагнера» получил высшее военное образование, другой обозначает классную квалификацию Уткина. При этом на форме Уткина с изображения на памятнике отсутствует звезда героя Луганской народной республики.

Дмитрий Уткин стал жертвой крушения самолета с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в августе 2023 года. Командир ЧВК похоронен на кладбище «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах.