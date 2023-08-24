На рухнувшем самолете Пригожина летели руководители его ЧВК. Всего погибли 10 человек. Что о них известно?

Среди пассажиров упавшего под Тверью самолета Пригожина были два его заместителя

На потерпевшем крушение под Тверью самолете бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина летели 10 человек. Среди них были сам Пригожин и руководители его ЧВК — Дмитрий Уткин с позывным Вагнер и экс-бизнесмен Валерий Чекалов. Всего погибли 10 человек. Список пассажиров рухнувшего самолета Embraer опубликованы в Telegram-канале Росавиации.

Пассажиры рухнувшего самолета Пригожина:

Евгений Пригожин — основатель ЧВК «Вагнер» и группы компаний «Конкорд»;

Дмитрий Уткин — командир ЧВК «Вагнер», которого называют правой рукой Пригожина;

Валерий Чекалов — заместитель Пригожина в ЧВК «Вагнер», бывший бизнесмен;

Евгений Макарян — боец ЧВК «Вагнер»;

Александр Тотмин — боец ЧВК «Вагнер»;

Сергей Пропустин — боец ЧВК «Вагнер»;

Николай Матусеев;

Алексей Левшин — пилот;

Рустам Каримов — второй пилот;

Кристина Распопова — бортпроводница.

Самолет потерпел крушение вблизи поселка городского типа Куженкино в Тверской области в среду, 23 августа. Он совершал рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Перед крушением очевидцы сообщали о двух сильных хлопках. Рассматривается несколько версий причин крушения. По некоторым данным, Следственный комитет России допускает ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

В Росавиации отметили, что полет производился на основании выданного в установленном порядке разрешения.

Фото: Виталий Шустров / РИА Новости

Кем был Евгений Пригожин?

Евгений Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде. В молодости несколько раз сидел в тюрьме. После освобождения начал заниматься бизнесом: за свою жизнь он открыл несколько ресторанов и кейтеринговую компанию «Конкорд», которая организовывала торжественные приемы и обеды на высшем уровне.

Как сам Пригожин позже рассказывал, ЧВК «Вагнер» была создана им в 2014 году на фоне конфликта в Донбассе. Бойцы «Вагнера» также были задействованы в вооруженных конфликтах на территории Сирии, ряда африканских, арабских и латиноамериканских стран.

ЧВК приняла участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, вагнеровцы участвовали в штурме Соледара и Артемовска, сражение за который длилось 225 дней. На протяжении этого времени Пригожин записывал и публиковал свои получившие популярность видеоролики.

23 июня 2023 года пресс-служба Пригожина обвинила Министерство обороны России в якобы произведенном по местам дислокации «Вагнера» ракетном ударе. Бойцы ЧВК заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону, а также выдвинулись в сторону Москвы. Во время движения бойцы «Вагнера» открывали огонь по российским войскам. Военкор Первого канала Ирина Куксенкова сообщила, что вагнеровцы уничтожили воздушный командный центр, находившийся в самолете Ил-22. Тогда погибли 10 человек. Также, по данным военкоров, за время мятежа потерпели крушение шесть вертолетов.

Колонны «Вагнера» остановились на расстоянии 200 километров от Москвы после телефонного разговора бизнесмена с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Пригожин заявил, что приказал вагнеровцам вернуться в полевые лагеря, а затем по договоренности с Лукашенко уехал в Белоруссию, куда вскоре передислоцировалась часть его подчиненных. После этого он еще несколько раз прилетал в Россию, в том числе для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Что известно о погибших руководителях ЧВК Дмитрии Уткине и Валерии Чекалине?

Среди пассажиров разбившегося под Тверью самолета находились два заместителя Евгения Пригожина из числа руководства ЧВК «Вагнер».

Среди них, в частности, подполковник запаса Дмитрий Уткин, которого называют командиром ЧВК «Вагнер». Он — профессиональный военный, до 2013 года был командиром 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ Минобороны.

Фото: СК РФ / РИА Новости

Еще одним пассажиром был экс-бизнесмен Валерий Чекалов, которого связывали с бизнес-структурами Пригожина. Он также был заместителем Пригожина в ЧВК «Вагнер», предположительно отвечавшим за работу службы безопасности ЧВК.

Среди погибших еще четыре пассажира и члены экипажа

На борту рухнувшего самолета были и другие бойцы ЧВК «Вагнер»: Евгений Макарян, Александр Тотмин и Сергей Пропустин. Все трое находятся в списках украинского сайта «Миротворец». По его данным, Тотмин воевал в Судане, а Пропустин имел воинскую специальность разведчик-гранатометчик.

Также известно, что Тотмин — уроженец Алтайского края. Он был боксером. Его тренер Андрей Помазков рассказал, что Тотмин служил в личной охране главы ЧВК «Вагнер».

Информации о еще одном пассажире — Николае Матусееве — найти не удалось.

Также в списке погибших члены экипажа: командир борта Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова. О последней известно, что она переехала из Москвы в Санкт-Петербург, когда устроилась в занимающуюся бизнес-перевозками компанию «МНТ Аэро», которой принадлежал разбившийся самолет. Сообщается, что несколько дней назад бортпроводницу перевели обратно в столицу — для работы на «важном» маршруте. Перед последним вылетом она опубликовала в соцсетях фото из кафе в Шереметьево и позвонила родственникам.