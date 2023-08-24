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13:15, 24 августа 2023Силовые структуры

Опознание тела Пригожина затруднилось

«Фонтанка»: тело бизнесмена Пригожина не поддается визуальному опознанию

Кадр: Telegram-канал MSK1

Визуальное опознание тел пассажиров рухнувшего в Тверской области самолета, в том числе тело бизнесмена Евгения Пригожина, невозможно из-за сильных дефектов при катастрофе. Об этом пишет издание «Фонтанка» в Telegram.

По данным источников издания, визуальное опознание затруднено, так как пассажиры и экипаж сильно пострадали при падении. Однако специалисты смогли определить по косвенным признакам, что Пригожин все-таки находился в самолете. Более точные данные сможет предоставить только экспертиза.

По одной из версий следствия, в самолете, в котором находился бизнесмен Евгений Пригожин, могло быть заложено взрывное устройство. Бомба могла находиться в отсеке шасси — именно там, по предварительным данным, и произошел взрыв в момент полета. В результате у самолета оторвало крыло, оно ударило стабилизатор.

По опубликованным Росавиацией спискам, среди пассажиров значились Евгений Пригожин, его подчиненный — командир Дмитрий Уткин, а также Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин.

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    Варвара Кошечкина
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