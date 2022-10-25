Пригожин опроверг информацию о жалобах Путину на командующих СВО

Пригожин опроверг информацию о критике командующих СВО военных в разговоре с Путиным

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию, что критиковал командующих российской спецоперацией (СВО) на Украине военных в личном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил, отвечая на запрос журналистов американского издания The Washington Post, его слова приводятся на странице пресс-службы «Конкорда» во «ВКонтакте».

По словам Пригожина, он не общался с российским лидером лично «ни недавно, ни в каком-либо ближайшем обозримом времени». Бизнесмен также отметил, что не жаловался главе государства на руководящих СВО военачальников и не давал никаких оценок решениям Минобороны относительно Украины, поскольку не является военным специалистом.

Кроме того, предприниматель заявил, что не видел ролика, в котором бойцы ЧВК «Вагнер» жаловались на нехватку пропитания и других предметов, и подчеркнул, что не получает никаких ресурсов на поддержание деятельности своей ЧВК.

В понедельник, 25 октября, The Washington Post опубликовала материал, в котором утверждалось, что у Пригожина недавно состоялась личная беседа с Путиным, в ходе которой он подверг жесткой критике неэффективные действия нынешних российских военачальников на Украине. После этого Вооруженные силы РФ якобы решили использовать «более безжалостный подход» к боевым действиям.

Кроме того, по данным издания, Пригожин лично одобрил распространение в соцсетях видеоролика с жалобами своих наемников на недостаток провизии, чтобы оказать давление на Кремль и заставить его увеличить финансирование ЧВК.

В статье также говорилось, что политическое влияние Пригожина и его роль в ближайшем окружении Путина существенно выросли за последние несколько месяцев. Также якобы возросла напряженность в его отношениях с российским военным истеблишментом, в частности с главой Минобороны Сергеем Шойгу. При этом, отметила газета, пока неясно, какую именно цель преследует Пригожин, активно критикуя военачальников: хочет ли он добиться большего влияния в военном руководстве страны или же имеет более серьезные политические амбиции.

В начале октября Пригожин прокомментировал словами «Рамзан, красавчик, жги» высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал принять «кардинальные меры» после отвода российских военных из Красного Лимана. При этом позже предприниматель указал, что его слова не следует воспринимать как поддержку Кадырова в критике военного руководства.

