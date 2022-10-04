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Пригожин объяснил поддержку Кадырова восторгом от его слов

Пригожин объяснил поддержку Кадырова восторгом от его слов «на фоне обыденных новостей»

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин объяснил, почему высказался в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего принять «кардинальные меры» после отвода российских военных из Красного Лимана. Его слова приводит пресс-служба «Конкорда» в группе во «ВКонтакте».

Пригожин указал, что его слова не следует воспринимать как поддержку Кадырова в критике военного руководства. «Давайте я вам помогу прочитать внимательно мой ответ. Рамзан Кадыров сделал эмоциональное заявление, я, наполненный восторгом, от потока эмоций обычно сдержанного Кадырова заявил: “Рамзан, красавчик, жги!” Что в переводе на русский литературный: “Уважаемый Рамзан Ахматович! Во-первых, хочу сказать, что вы прекрасно выглядите, пожелать вам здоровья и дальнейшего процветания. А во-вторых, сообщить, что я, читатель российских СМИ, увидев ваше эмоциональное заявление, с восторгом отмечаю его на фоне обыденных новостей других изданий”», — объяснил бизнесмен.

Пригожин добавил, что не является военным специалистом и не может точно сказать, кто «виновен» в отводе сил из Красного Лимана.

Предприниматель прокомментировал слова Кадырова после отвода сил из Красного Лимана 1 октября. При этом он отметил, что высказывание «экспрессивно» и не близко ему самому по стилистике.

Перед этим Кадыров заявил, что российские власти должны принять «кардинальные меры» после того, как Вооруженные силы РФ и союзные войска были вынуждены уйти из Красного Лимана.

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Антон Похиляк
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