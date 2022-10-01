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Пригожин поддержал призвавшего принять «кардинальные меры» Кадырова

Пригожин поддержал Кадырова, призвавшего принять «кардинальные меры»
СюжетМинобороны:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова после отвода сил из Красного Лимана. Об этом сообщается на стене «Конкорда» в соцсети «ВКонтакте».

Так, бизнесмен поддержал чеченского политика, призвавшего принять «кардинальные меры». При этом он отметил, что высказывание «экспрессивно» и не близко ему самому по стилистике.

«Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги"», — отметил Пригожин.

Ранее 1 октября Кадыров раскритиковал ситуацию вокруг Красного Лимана, из которого были выведены войска из-за угрозы окружения, и призвал к использованию ядерного оружия, а также к введению частичного военного положения в ряде регионов страны.

До этого Минобороны России заявило, что приняло решение о выводе войск из Красного Лимана из-за угрозы окружения. По данным ведомства, войска были отведены на более выгодные рубежи.

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