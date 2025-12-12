При создании демилитаризованной зоны в Донбассе может появиться вооружение ЧВК

В случае завершения специальной военной операции (СВО) и возможного создания демилитаризованной зоны в Донбассе, о котором рассуждал помощник президента России Юрий Ушаков, в регионе может появиться вооружение частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Эти варианты развития событий связали авторы Telegram-канала «Белорусский силовик».

Авторы канала обратили внимание на слова Ушакова, что в случае создания свободной от войск — как украинских, так и российских — зоны, в Донбассе могут действовать полиция и Росгвардия. В издании подчеркнули, что в распоряжении последнего подразделения есть и тяжелая техника, переданная ему от ЧВК.

«Смею напомнить, что Росгвардия сейчас с танками, артиллерией и прочими плюшками, многие из которых им перешли после разоружения ЧВК "Вагнер"», — заявили авторы «Белорусского силовика».

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий ответил на желание Киева создать буферную зону в Донбассе.