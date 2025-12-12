Ушаков допустил создание демилитаризованной зоны в Донбассе

Ушаков: В Донбассе может быть создана демилитаризованная зона

В Донбассе может быть создана демилитаризованная зона. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — рассказал Ушаков.

Ранее Ушаков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского провести референдум в Донбассе. Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что таким образом Зеленский хочет разделить ответственность за свои провалы с народом.