Дубинский: Зеленский хочет разделить с народом ответственность за провалы

Украинский лидер Владимир Зеленский, говоря о референдуме об уступках по Донбассу, хочет разделить ответственность за свои провалы с народом. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Депутат напомнил, что Зеленский не спрашивал народ, когда отказывался соблюдать Минские соглашения и от мирного урегулирования конфликта в 2022 году.

«Теперь, когда военная ситуация на грани катастрофы, зеленский предлагает обществу разделить с ним ответственность за непопулярные решения. Заодно это дает ему возможность выиграть время до выборов в Конгресс США — в надежде, что усиление демократов улучшит его позиции», — прокомментировал Дубинский (пунктуация и орфография автора сохранены).

По мнению депутата, референдум, скорее всего, пройдет в электронном формате и покажет нужные Зеленскому результаты.

Ранее Зеленский заявил, что по вопросу об уступках Киева по территориям должен принимать решение украинский народ в ходе голосования.