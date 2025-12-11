Реклама

19:17, 11 декабря 2025

Зеленский потребовал вынести на референдум вопрос по уступкам территорий

Зеленский: Вопрос об уступках по Донбассу должен решать народ Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По вопросу об уступках Киева по территориям должен принимать решение украинский народ в ходе голосования. Вынести на референдум вопрос о статусе Донбасса потребовал президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Пойдет ли Украина на "свободную экономическую зону" на Донбассе — на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что при этом его позиция по уступкам неизменна, и описал ее словами «стоим, где стоим».

Ранее сообщалось, что Киев якобы пойти на территориальные уступки России в отношении Донбасса, если Москва ответит взаимным шагом. Также стало известно, что еврочиновники отказались обсуждать территориальный вопрос с украинским лидером Владимиром Зеленским.

