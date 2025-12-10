Реклама

19:21, 10 декабря 2025Мир

Стало известно о готовности Украины отказаться от Донбасса в обмен на уступки России

Telegraph: Киев отдаст Донбасс, если РФ пойдет на взаимные уступки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Киев готов пойти на территориальные уступки России в отношении Донбасса, если Москва ответит взаимным шагом. Об этом пишет британская газета The Telegraph, ссылаясь на источники.

По данным СМИ, изначально США требовали от Украины вывести войска из восточных районов Донбасса.

«Украинские переговорщики предупредили о неприемлемости такого шага, однако не исключили уступки территории России, если Москва будет готова пойти на взаимные уступки», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что еврочиновники отказались обсуждать территориальный вопрос с украинским лидером Владимиром Зеленским.

