Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:17, 10 декабря 2025Интернет и СМИ

В Германии заявили об отказе ЕС обсуждать территориальный вопрос в украинском конфликте

Junge Welt: ЕС больше не обсуждает с Зеленским территориальный вопрос по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Лидеры европейских институтов не стали обсуждать территориальный вопрос с украинским главой Владимиром Зеленским, пишет немецкая газета Junge Welt.

Так, в итоговом заявлении после переговоров Зеленского с генсеком НАТО Марком Рютте, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой речи о территориальной целостности Украины уже не шло. Вместо этого еврочиновники говорили о необходимости гарантировать суверенитет, то есть само существование Украины как государства.

Авторы материала считают, что в Европе уже осознали невозможность для Киева избежать уступок территорий России.

Ранее британский журнал The Spectator по итогам поездки Зеленского в Европу указал на то, что западные союзники предали украинского лидера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы за это деньги получаем». Украинская разведка заявила, что может прослушивать Кремль. Как на это отреагировала Москва?

    Названы восемь перспективных бизнесов 2026 года

    Российский пенсионер поджег дом соседки после бетонирования дорожек

    Последствия обрушения помощи Украине оценили

    Двалишвили назвал Петра Яна лжецом

    Бывший российский депутат оказался наемным киллером с гранатометом

    Названа главная ошибка российских туристов в Таиланде

    В Петербурге загорелся рынок

    Назван наименее опасный для природы вид шуб

    Звезда КВН рассказала о слезах из-за называющих ее «жирной мразью» зрителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok