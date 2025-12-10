В Германии заявили об отказе ЕС обсуждать территориальный вопрос в украинском конфликте

Junge Welt: ЕС больше не обсуждает с Зеленским территориальный вопрос по Украине

Лидеры европейских институтов не стали обсуждать территориальный вопрос с украинским главой Владимиром Зеленским, пишет немецкая газета Junge Welt.

Так, в итоговом заявлении после переговоров Зеленского с генсеком НАТО Марком Рютте, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой речи о территориальной целостности Украины уже не шло. Вместо этого еврочиновники говорили о необходимости гарантировать суверенитет, то есть само существование Украины как государства.

Авторы материала считают, что в Европе уже осознали невозможность для Киева избежать уступок территорий России.

Ранее британский журнал The Spectator по итогам поездки Зеленского в Европу указал на то, что западные союзники предали украинского лидера.