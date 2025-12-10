Реклама

15:36, 10 декабря 2025

В Британии указали на предательство Зеленского его союзниками

Spectator: Поездка Зеленского в Европу показала предательство всех его союзников
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Провальная поездка украинского лидера Владимира Зеленского по европейским странам показала, что западные союзники его предали, пишет британский журнал The Spectator.

«Зеленского предали на словах его когда-то бывшие союзники в Вашингтоне и на деле его европейские дружки, которые, несмотря на их игру на публику, пока не могут предоставить ему необходимые для Украины деньги и вооружение», — говорится в публикации.

Автор отмечает, что единственное, что получил Зеленский на встречах в Лондоне, Риме и Ватикане — это новая «порция» крепких объятий и громких слов о поддержке, которые вряд ли когда-либо перерастут в действия.

«Если бы крепкие объятия были бы военными подразделениями, а громкие высказывания — наличными евро, то Зеленский к концу своего европейского турне стал бы самым вооруженным и финансово обеспеченным главой государства в мире», — пишет автор.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своих социальных сетях написал, что Украина не может позволить Владимиру Зеленскому сорвать мирные инициативы множества мировых лидеров.

