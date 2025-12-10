Провальная поездка украинского лидера Владимира Зеленского по европейским странам показала, что западные союзники его предали, пишет британский журнал The Spectator.
«Зеленского предали на словах его когда-то бывшие союзники в Вашингтоне и на деле его европейские дружки, которые, несмотря на их игру на публику, пока не могут предоставить ему необходимые для Украины деньги и вооружение», — говорится в публикации.
Автор отмечает, что единственное, что получил Зеленский на встречах в Лондоне, Риме и Ватикане — это новая «порция» крепких объятий и громких слов о поддержке, которые вряд ли когда-либо перерастут в действия.
«Если бы крепкие объятия были бы военными подразделениями, а громкие высказывания — наличными евро, то Зеленский к концу своего европейского турне стал бы самым вооруженным и финансово обеспеченным главой государства в мире», — пишет автор.
Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своих социальных сетях написал, что Украина не может позволить Владимиру Зеленскому сорвать мирные инициативы множества мировых лидеров.