15:13, 10 декабря 2025

В Раде призвали не позволить Зеленскому сорвать мирные инициативы

Нардеп Дмитрук: Нельзя позволить Зеленскому сорвать мирные инициативы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина не может позволить президенту Владимиру Зеленскому сорвать мирные инициативы, над которыми работает множество мировых лидеров. К этому призвал в социальной сети X депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Множество сильных и ответственных мировых лидеров работают над прекращением этого конфликта. Мы не можем позволить такому мелкому оппортунисту, как Зеленский, движимому личными интересами и скрывающемуся за фасадом войны, саботировать эти усилия», — заявил нардеп.

Парламентарий подчеркнул, что процветание и стабильность Украине может принести лишь мирное сосуществование с Россией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия в отличие от Украины обладает сильной переговорной позицией по вопросу урегулирования конфликта, поскольку побеждает на фронте. Он также добавил, что положение Украины трудно назвать победой, и предложил репортеру продемонстрировать карты боевых действий, чтобы показать реальное положение дел.

