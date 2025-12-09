Реклама

14:19, 9 декабря 2025

Трамп назвал главное преимущество России над Украиной

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Wong / Getty Images

Россия обладает сильной переговорной позицией, в отличие от Украины по вопросу урегулирования конфликта. О преимуществе Москвы заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico.

«В этом вопросе не может быть никаких сомнений, это однозначно Россия. Это гораздо большая страна», — подчеркнул глава государства.

Также американский лидер намекнул, что украинская сторона проигрывает в конфликте, поскольку она потеряла много территорий еще задолго до того, как он пришел к власти во второй раз.

