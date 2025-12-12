Помощник Путина прокомментировал идею Зеленского о проведении референдума в Донбассе

Ушаков о идее Зеленского провести референдум в Донбассе сослался на Конституцию

Помощник президента России Юрий Ушаков, говоря об идее украинского лидера Владимира Зеленского провести референдум на Донбассе, сослался на Конституцию РФ. Его слова передает РИА Новости.

«Донбасс — российский. Весь. Есть Конституция. Кстати, поздравляю вас с праздником - сегодня День Конституции», — заявил чиновник.

Накануне стало известно, что Владимир Зеленский допустил проведение «всеукраинского референдума» по территориальному вопросу. Так он ответил на предложения США создать в Донбассе свободную экономическую зону.

Ранее советник главы офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе. Такое способ он назвал естественным форматом завершения конфликта.