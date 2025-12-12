Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:15, 12 декабря 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского рассказали о готовности Киева пойти на территориальные уступки

Подоляк: Киев готов на создание демилитаризованной буферной зоны в Донбассе
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе. Об этом рассказал советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского, участвующий в переговорах в составе украинской делегации Михаил Подоляк в интервью Le Monde.

Le Monde подчеркивает, что такое решение Киева, по сути, является территориальной уступкой, которую одобрила Европа.

«Демилитаризованная зона должна существовать по обе стороны линии фронта. Необходимо будет логически и юридически определить, следует ли вывести все виды вооружений или только тяжелое вооружение», — отметил он.

Подоляк назвал такое решение естественным форматом завершения конфликта. Советник главы ОП заявил, что Украина считает обязательным присутствие иностранного контингента и наблюдательных миссий в демилитаризованной зоне.

Ранее Зеленский отказался выводить войска из Донецкой народной республики (ДНР) в рамках американского плана по урегулированию на Украине. Предложение США по созданию демилитаризованной зоны в Донбассе проблематично, поскольку не учитывает множество нюансов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского выдвинули России новое условие для прекращения конфликта

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Взлетели поставки подержанных автомобилей из ОАЭ в Россию

    Названы пять главных причин внезапной диареи

    Трамп предупредил о риске доиграться до третьей мировой войны

    В Азии заявили о готовности организовать встречу Путина и Трампа

    Любовь Толкалина снялась в купальнике в бассейне

    В России предложили присвоить звание Стивену Сигалу

    В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»

    Москвичи все чаще покупают жилье бизнес-класса. Что их привлекает?

    Реклама
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok