Зеленский отказался выводить украинских военных из ДНР

Зеленский отказался выводить войска из ДНР в рамках мирного плана США

Украинский лидер Владимир Зеленский снова отказался выводить войска из Донецкой народной республики (ДНР) в рамках американского плана по урегулированию на Украине. Об этом сообщает агентство «Укриннформ», цитируя слова Зеленского.

«У нас две ключевые несогласованные позиции — это территории ДНР..., а также ЗАЭС. Вот две темы, которые мы продолжаем обсуждать», — отметил он.

Администрация Соединенных Штатов ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле отметили, что Москва сохраняет открытость для переговоров.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что предложение США по созданию демилитаризованной зоны в Донбассе проблематично, поскольку не учитывает множество нюансов. Политик также потребовал вынести на референдум вопрос об уступках территорий. По его словам, вопрос о создании демилитаризованной зоны в Донбассе должен решать украинский народ.

В Раде ранее заявили, что Владимир Зеленский «быкует» на мирный план из-за отмены мобилизации, военного положения и последующего выявления коррупционных схем.