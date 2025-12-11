Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:11, 11 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский отказался выводить украинских военных из ДНР

Зеленский отказался выводить войска из ДНР в рамках мирного плана США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский снова отказался выводить войска из Донецкой народной республики (ДНР) в рамках американского плана по урегулированию на Украине. Об этом сообщает агентство «Укриннформ», цитируя слова Зеленского.

«У нас две ключевые несогласованные позиции — это территории ДНР..., а также ЗАЭС. Вот две темы, которые мы продолжаем обсуждать», — отметил он.

Администрация Соединенных Штатов ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле отметили, что Москва сохраняет открытость для переговоров.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что предложение США по созданию демилитаризованной зоны в Донбассе проблематично, поскольку не учитывает множество нюансов. Политик также потребовал вынести на референдум вопрос об уступках территорий. По его словам, вопрос о создании демилитаризованной зоны в Донбассе должен решать украинский народ.

В Раде ранее заявили, что Владимир Зеленский «быкует» на мирный план из-за отмены мобилизации, военного положения и последующего выявления коррупционных схем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о разногласиях с Россией по принципиальному вопросу

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Путин провел телефонный разговор с двумя командирами на передовой

    ВСУ обнулили начальницу медслужбы за дружбу с попавшим в плен

    Победитель «Евровидения-2024» отказался от награды по политической причине

    Зеленский отказался выводить украинских военных из ДНР

    Саша Петров споет в образе персонажа из «Буратино»

    США назвали условие для участия во встрече в Париже по Украине

    Зеленский поставил условие для проведения выборов на Украине

    В Чехии назвали условие помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok