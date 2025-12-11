Зеленский: Предложение США по демилитаризованной зоне в Донбассе проблематично

Предложение США по созданию демилитаризованной зоны в Донбассе проблематично, поскольку не учитывает множество нюансов. Инициативу Вашингтона раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже "свободной экономической зоной" или "демилитаризованной зоной", — они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение Соединенных Штатов Америки», — заявил украинский лидер.

Зеленский также потребовал вынести на референдум вопрос об уступках территорий. По его словам, вопрос о создании демилитаризованной зоны в Донбассе должен решать украинский народ.

Ранее сообщалось, что Киев якобы готов пойти на территориальные уступки России в отношении Донбасса, если Москва ответит взаимным шагом. Также стало известно, что еврочиновники отказались обсуждать территориальный вопрос с украинским лидером Владимиром Зеленским.

