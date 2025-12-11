Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:30, 11 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский раскритиковал предложение США по демилитаризованной зоне в Донбассе

Зеленский: Предложение США по демилитаризованной зоне в Донбассе проблематично
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alberto Gardin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Предложение США по созданию демилитаризованной зоны в Донбассе проблематично, поскольку не учитывает множество нюансов. Инициативу Вашингтона раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже "свободной экономической зоной" или "демилитаризованной зоной", — они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение Соединенных Штатов Америки», — заявил украинский лидер.

Зеленский также потребовал вынести на референдум вопрос об уступках территорий. По его словам, вопрос о создании демилитаризованной зоны в Донбассе должен решать украинский народ.

Ранее сообщалось, что Киев якобы готов пойти на территориальные уступки России в отношении Донбасса, если Москва ответит взаимным шагом. Также стало известно, что еврочиновники отказались обсуждать территориальный вопрос с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский хочет предложить украинскому народу решить судьбу Донбасса. Что об этом известно?

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    В России рассказали о влиянии «Биона-М» на мировую науку

    Зеленский понадеялся на одно действие Трампа взамен приглашения Украины в НАТО

    Россиян научили ездить в гололедицу

    У Кейт Миддлтон появились враги в королевской семье

    Россиянин взялся отрезать язык приятелю за сплетни о сестре

    В России снизились цены на машины с пробегом из одной страны

    Американца обвинили в домогательствах к спящей шестилетней девочке в аэропорту Азии

    Оксана Акиньшина впервые за 20 лет сменила имидж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok