Дубинский: Зеленский «быкует» на мирный план по Украине из-за отмены мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский «быкует» на мирный план из-за отмены мобилизации, военного положения и последующего выявления коррупционных схем. Об этом написал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Вот в чем причина очередного быкования Зеленского. [Выборы] могут проводиться только в условиях отмены военного положения, что автоматически означает остановку мобилизации», — пояснил парламентарий.

Дубинский отметил, что аудит военных расходов также дискредитирует «постмайданные элиты» на Украине, европейских чиновников и представителей Демократической партии США. Последним, отметил депутат Рады, это нанесет сокрушительный удар перед будущими выборами в Конгресс.

