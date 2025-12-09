Реклама

17:50, 9 декабря 2025

В Раде объяснили причины «быкования» Зеленского

Дубинский: Зеленский «быкует» на мирный план по Украине из-за отмены мобилизации
Алевтина Запольская
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский «быкует» на мирный план из-за отмены мобилизации, военного положения и последующего выявления коррупционных схем. Об этом написал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Вот в чем причина очередного быкования Зеленского. [Выборы] могут проводиться только в условиях отмены военного положения, что автоматически означает остановку мобилизации», — пояснил парламентарий.

Дубинский отметил, что аудит военных расходов также дискредитирует «постмайданные элиты» на Украине, европейских чиновников и представителей Демократической партии США. Последним, отметил депутат Рады, это нанесет сокрушительный удар перед будущими выборами в Конгресс.

Ранее Владимир Зеленский понадеялся на помощь члена Европейского союза с потерянными территориями. Так, Киев рассчитывает получить поддержку Кипра в вопросах использования российских активов.

