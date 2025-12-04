Реклама

Зеленский понадеялся на помощь члена ЕС с потерянными территориями

Зеленский: Киев надеется на поддержку Кипром решений ЕС по российским активам
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев рассчитывает получить поддержку Кипра в вопросах использования российских активов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «РБК-Украина».

«Украина рассчитывает на поддержку Кипра совместных европейских решений по российским активам. (...) Средства, которые нужны для обороны и для восстановления», — понадеялся он на помощь Кипра.

Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) занимает примерно половину площади острова Кипр. Отделившаяся часть острова является частично признанной территорией. С 1974 года ее независимость признана только Турцией. В то же время Республика Кипр — международно признанное государство, член ООН и Европейского Союза (ЕС) с 2004 года. Между северной и южной частью острова проходит буферная зона под контролем миротворческих сил ООН.

Ранее Еврокомиссия разработала план по изъятию замороженных российских активов. Он включает в себя два варианта финансовой поддержки Украины: «репарационный кредит» из замороженных активов России и заимствования под гарантии общего бюджета Европейского союза.

