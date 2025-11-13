Экс-боец ЧВК «Вагнер» с позывным Яга заявил, что Пригожин мог выжить

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин мог выжить после крушения самолета в августе 2023 года. Экс-боец ЧВК с позывным Яга также назвал возможное местонахождение бизнесмена.

Ранее в сети начали тиражироваться слухи о том, что Пригожин скрывался в Африке, а затем перебрался в Венесуэлу, где стал советником президента Николаса Мадуро. Многие иронизировали, что Вашингтон начал эскалацию конфликта с Венесуэлой с тем, чтобы иметь повод атаковать страну и избавиться от «выжившего» предпринимателя.

Пригожин 100 процентов уцелел и занимается представлением Российской Федерации в Африке Яга бывший боец ЧВК «Вагнер»

Подтверждений таких громких заявлений Яга не привел. В то же время мать Евгения Пригожина Виолетта говорила, что смерть ее сына подтверждена тестом ДНК. Сравнительный образец брали у сына бизнесмена Павла. По словам женщины, некоторые до сих пор не верят в случившееся. «Мы бы тоже были рады этому. Но, к сожалению, [это не так]», — ответила она.

Фото: РИА Новости

В сети всплыли «зарплатные ведомости» Пригожина

Некоторые источники утверждали, что бизнесмену до сих пор платят жалованье, публикуя при этом скриншоты якобы зарплатной ведомости. Из них следовало, что основатель ЧВК «Вагнер» продолжает получать зарплату от трех компаний, зарегистрированных в России. Впрочем, подобная теория вызвала у многих скепсис.

«Я думаю, что это фотошоп, потому что как только появляется свидетельство о смерти, сразу передаются данные по ИНН человека и СНИЛСу о том, что он больше ничего не получает. Поэтому фактически все, что придумали, это только придумали. Либо был двойник по Ф.И.О.», — высказался предприниматель и экономист Алексей Петропольский.

Многие также подчеркивали, что реальных доказательств того, что 23 августа 2023 года Пригожин якобы мог выжить при крушении частного борта Embraer-135, не существует.

В России говорили о возрождении ЧВК «Вагнер»

На эту тему высказалось одно из российских подразделений — диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) «Русич». Изначально о возрождении ЧВК заявил один из Telegram-каналов. Утверждалось, что «Вагнер» пройдет ребрендинг, будет назначен новый куратор — называлось имя предпринимателя и учредителя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

«Если это действительно правда, то ничего не получится», — заявила в ответ ДШРГ «Русич». Главной причиной неудачи, которая, по мнению подразделения, постигнет новый «Вагнер», станет слабое руководство. «Русич» заявляет, что Малофеев не обладает качествами Евгения Пригожина, и у него нет своего Девятого — Дмитрия Уткина. В «Вагнере» Уткин отвечал за общее командование и, по неофициальной версии, один из его позывных и дал название всей ЧВК.