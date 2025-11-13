Россия
В версии о «выжившем» Пригожине увидели нестыковки

«Царьград»: Зарплатная ведомость Пригожина, скорее всего, является фотошопом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продолжает получать зарплату от трех компаний, зарегистрированных в России, свидетельствуют появившиеся в сети данные. Однако предприниматель и экономист Алексей Петропольский в беседе с «Царьградом» усомнился в их подлинности и указал на нестыковки.

Некоторые источники утверждали, что бизнесмену до сих пор платят жалование, публикуя скриншоты якобы зарплатной ведомости.

«Я думаю, что это фотошоп, потому что как только появляется свидетельство о смерти, сразу передаются данные по ИНН человека и СНИЛСу о том, что он больше ничего не получает. Поэтому фактически все, что придумали, это только придумали. Либо был двойник по Ф.И.О.», — высказался эксперт.

В свою очередь бывший боец «Вагнера» с позывным Яга заявил, что основатель ЧВК точно уцелел в авиакатастрофе под Тверью в 2023 году. По его словам, Пригожин сейчас занимается представлением Российской Федерации в Африке. Каких-либо подтверждений своим словам Яга не привел.

В сети ранее заговорили о якобы выжившем в авиакатастрофе Пригожине. Как отмечали источники, на фоне кризиса отношений США и Венесуэлы в последнюю вылетел борт, который ранее связывали с ЧВК. Также авторы растиражированных публикаций вспоминают появившееся уже после авиакатастрофы с руководством «Вагнера» видео, на кадрах которого Пригожин якобы был запечатлен в Африке. В качестве одного из подтверждений версии о выжившем Пригожине приводилась и «зарплатная ведомость».

