Мать Пригожина ответила сомневающимся в его смерти

Мать Евгения Пригожина заявила, что смерть ее сына подтверждена тестом ДНК
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМятеж Пригожина

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Причин сомневаться в смерти основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина нет. Об этом его мать заявила журналистам «Фонтанки».

По словам Виолетты Пригожиной, некоторые до сих пор не верят в смерть ее сына. Эта теория опровергается фактами, отметила она.

«Мы бы тоже были рады этому. Но, к сожалению, [это не так]», — ответила россиянка на соответствующий вопрос. Она указала, что смерть основателя «Вагнера» подтверждена тестом ДНК. Сравнительный образец брали у сына Пригожина Павла.

Также Виолетта Пригожина раскрыла цель мятежа «Вагнера». По ее словам, глава ЧВК не хотел сменить власть в России. Она подчеркнула, что у Пригожина были «самые светлые мысли» относительно «марша справедливости».

    Все новости