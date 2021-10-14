Раскрыты подробности тяжелого состояния Александра Серова

У народного артиста России Александра Серова, госпитализированного с коронавирусом, развилась дыхательная недостаточность II степени. Болезнь осложняется сахарным диабетом, перешедшим в состояние декомпенсации, пишет Telegram-канал Mash в четверг, 14 октября.

Состояние артиста все еще оценивается как тяжелое.

Отмечается, что 67-летний Серов продолжает находиться в реанимации. Он дышит через кислородную маску, лечится антибиотиками и гормонами.

Артист находится в ясном сознании, его состояние стабильное, однако любая активность вызывает у него одышку. По словам источника канала, есть риск развития сердечно-сосудистых осложнений.

13 октября дочь певца Мишель Серова заявила, что ее отец проходит интенсивное лечение. Она выразила уверенность в том, что он вскоре поправится. Днем ранее композитор Игорь Крутой призвал молиться за попавшего в реанимацию Серова.

О том, что 67-летний Серов попал в реанимацию одной из московских больниц, стало известно 9 октября. Сообщалось, что врачи оценивают его состояние как тяжелое, и что у музыканта повреждены 75 процентов легких.