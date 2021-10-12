Игорь Крутой призвал молиться за попавшего в реанимацию Александра Серова

Композитор Игорь Крутой призвал молиться за народного артиста России Александра Серова, попавшего в реанимацию после заражения коронавирусом. Он обратился к подписчикам в Instagram.

Музыкант посетовал на то, что его друг «заболел заразой», и что он никак не может ему помочь. «У меня ко всем подписчикам нашего салона огромная просьба — помолиться и, при возможности, поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани Серова», — написал Крутой.

О том, что 67-летний Серов попал в реанимацию одной из московских больниц, стало известно 9 октября. Сообщалось, что у музыканта повреждены 75 процентов легких, а врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Александр Серов в сотрудничестве с Крутым исполнял такие композиции, как «Я люблю тебя до слез», «Звездопад», «Ты меня любишь», «Мадонна» и «Как быть».