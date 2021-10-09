Российский певец Александр Серов попал в реанимацию одной из московских больниц после заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, 67-летний музыкант находится в кислородной маске, у него повреждено 75 процентов легких. Его состояние оценивается как тяжелое.

Уточняется, что ранее Серов уже проходил лечение в госпитале, расположенном недалеко от его загородного дома.

Ранее в октябре стало известно о госпитализации актера Валерия Гаркалина. Народного артиста России доставили в больницу №40 в Коммунарке, где у него диагностировали коронавирус и поражение легких на 25–50 процентов.