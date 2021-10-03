Состояние попавшей в Коммунарку Гузеевой ухудшилось

Cостояние находящейся в больнице в Коммунарке телеведущей Ларисы Гузеевой ухудшилось. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В частности, у артистки наблюдаются проблемы с дыханием и повреждены почки. Оба легких поражены на семь процентов, и с каждым днем этот показатель растет, Гузеева постоянно находится в кислородной маске.

При этом в окружении артистки допускают, что она подорвала здоровье из-за жесткой диеты, которой она придерживалась ради роли в полнометражном кино. В эфире телеканала НТВ известный стилист Сергей Зверев отметил, что телевизионная деятельность «буквально выжала все соки».

27 сентября стало известно, что Ларису Гузееву госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке. Сообщалось, что у нее подозревают COVID-19 и начальное повреждение почек: за несколько дней до попадания в больницу она почувствовала себя плохо и сделала тест на коронавирус, давший положительный результат. Однако позже информацию об этом опровергли. Позже дочь актрисы Ольга Бухарова заявила, что с артисткой все в порядке.