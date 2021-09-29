Дочь Гузеевой рассказала о состоянии матери

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова заявила, что с ее матерью «в порядке»

Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова прокомментировала информацию о состоянии здоровья своей матери. Об этом она рассказала в сторис в своем аккаунте Instagram.

Бухарова подчеркнула, что устала отвечать на вопросы о ее матери. Она заявила, что с Гузеевой «все в порядке».

«Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения. С мамой все в порядке», — написала Бухарова в сторис.

При этом ранее сообщалось, что состояние Гузеевой оценивают как тяжелое. Она чувствует себя плохо, ей назначили консервативное лечение и дыхательную гимнастику.

«...По анализам не так все плохо, у нее пневмония небольшой степени и ковид», — сообщил источник «Известиям».

27 сентября стало известно, что Ларису Гузееву госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке. Сообщалось, что у нее подозревают COVID-19 и начальное повреждение почек: за несколько дней до попадания в больницу она почувствовала себя плохо и сделала тест на коронавирус, давший положительный результат. Однако позже информацию об этом опровергли.