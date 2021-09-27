Раскрыты подробности госпитализации Гузеевой

Ведущую шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на COVID-19 и начальное повреждение почек. Подробности о состоянии здоровья актрисы раскрыли журналисты Telegram-канала Mash.

По данным авторов сообщения, врачи считают состояние Гузеевой тяжелым. У нее обнаружили воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Медики считают, что у нее есть риск появления осложнений.

Ведущей стало плохо за несколько дней до госпитализации. Сначала она начала кашлять, а затем у нее повысилась температура и затруднилось дыхание. Гузеева сделала себе экспресс-тест на коронавирус, который показал положительный результат.

О госпитализации актрисы стало известно ночью 27 сентября. Тогда журналисты сообщили, что Гузееву положили в больницу №40, которая находится в Коммунарке.