Гузеева рассказала о слезах в гримерке после съемок «Давай поженимся!»

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева призналась, что в ее жизни были случаи, когда гости передачи доводили ее до слез. В интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» она рассказала, что несколько раз плакала в гримерке после съемок.

Телеведущая отметила, что у нее невероятное терпение. «Я думаю, что если бы у меня не было такого терпения адового, то 14 сезонов мы бы не продержались. Это же производство, понимаете. <...> Представляете количество людей, которые задействованы, они все сидят на зарплате, все, и операторы, и свет, ну вы сами видите, и редакторы», — заявила она.

Однако, по словам Гузеевой, изредка возникают ситуации, когда гости «Давай поженимся!» переходят границы. «Они говорят там, наверное, своим подругам, друзьям: "Я сейчас эту Гузееву сделаю". Вот они приезжают и хотят сделать это. Некоторым удается, потому что я же живая, я плачу в гримерке, естественно», — поделилась знаменитость.

В качестве примера телеведущая вспомнила историю, когда она поссорилась с матерью одной из невест. Гузеева рассказала, что пыталась объяснить женщине, что ей необходимо перестать опекать взрослую дочь, которая, по ее словам, выглядела несчастной, но родительница ее не слушала. «Я думала, я сойду с ума. У меня поднялось давление. Я пыталась ее переубедить, что нельзя так, это твоя дочь, и у твоей дочери одна жизнь. <...> Я пыталась, но у меня никак не получалось», — заключила она.

Ранее Гузеева порассуждала о моде на естественную красоту. В своем Instagram-аккаунте телеведущая назвала ее дурацкой.

