Гузеева показала необычный способ сэкономить деньги

Актриса и ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева показала необычный способ, благодаря которому можно сэкономить деньги. Видео с лайфхаком опубликовано в сторис в Instagram.

«Я вот тут поняла, что огромное количество денег тратится, потому что они списываются с карты. Вроде как ты их в руки не берешь, и вроде они должны как-то оставаться. И когда я поняла, что они просто убегают со скоростью света, а кошелек я с собой не беру последнее время, смотрите, какую гадость я сделала», — сказала Гузеева.

Затем телеведущая показала кошелек, который сама сделала из косметички, обрезав ее маникюрными ножницами. По словам Гузеевой, ее изобретение полезно тем, владелец такого кошелька не станет тратить много денег, так как доставать его будет «уже совсем стыдно».

«Сама сижу и ржу. Какая прелесть, какая я находчивая!» — поделилась ведущая своими размышлениями.

Ранее Гузеева поделилась способом достичь счастья. По словам ведущей, она всегда любила то, что имела. Кроме того, телеведущей всегда всего хватало. Именно благодаря этим двум принципам она и чувствовала себя счастливой.