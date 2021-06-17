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Гузеева пожаловалась на травлю из-за шутки о женском предназначении

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Лариса Гузеева
Лариса Гузеева
Фото: @larisa_guzeeva_

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева пожаловалась на поток негативных комментариев после публикации сторис в Instagram. На момент написания новости она также закрыла комментарии к своим постам.

Сначала Гузеева опубликовала ролик, в котором ее дочь Ольга Бухарова делала ведущей педикюр. «Вот, собственно, для чего нужно рожать дочек. Это единственная мотивация», — сказала она под легкое негодование дочери.

Вскоре после этого актриса рассказала о травле, которую подписчики устроили ей из-за шутки о женском предназначении. Во время приготовления еды Гузеева сообщила, что ей «столько гадостей написали в личку». «Мне аж стало страшно. Вы чего так серьезно относитесь ко всему? Не надо, пожалейте себя. Я ее люблю, она меня тоже», — подчеркнула Гузеева.

Ведущая неоднократно обращалась к пользователям, которые оставляют ей негативные комментарии. Так, в августе 2020 года она обратилась к хейтерам, которых очень волнуют ее возраст, вес и внешний вид. В посте актриса заявила, что испытывает к ним сочувствие, и предположила, что они страдают от недостатка сексуальной активности.

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