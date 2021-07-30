Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева назвала моду на естественную красоту дурацкой. Своим мнением она поделилась в Instagram.

Знаменитость отметила, что ей приятнее общаться с «улучшенными версиями женщин любого возраста». «Какая-то дурацкая мода пошла на натуральные седые волосы и натуральную красоту. Зачем? <...> Если природа недодала, а возможность есть, почему бы и не.. Я экспериментирую всю жизнь. А вы что думаете?» — написала телеведущая.

Пост Гузеевой вызвал обсуждения в сети. «А я считаю, что это выбор каждого и судить лучше только себя. Дайте уже людям возможность быть теми, кем они хотят», — возразила телеведущей пользовательница с ником __te_fity__. «Думаю, что каждому свое. Есть те, кому охота в себе что-то менять, а есть те, кто шикарен без изменений. Глупо навязывать моду на те же седые волосы», — отметила юзер под ником katerinka_v.v.

Ранее ведущая программы «Давай поженимся!» показала необычный способ, благодаря которому можно сэкономить деньги. Гузеева похвасталась, что сама сделала себе кошелек из косметички, обрезав ее ножницами. По словам звезды, владелец такой вещи не будет тратить много денег, потому что доставать ее из сумки будет «совсем стыдно».