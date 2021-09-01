Гузеева порассуждала о «потерянных и ненавистных» школьных годах

Телеведущая Лариса Гузеева заявила, что в школе ей хотелось носить форму покороче

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева вспомнила о школьных годах. В Instagram она порассуждала на тему того, как изменились люди со времен ее молодости.

«Что-то все рыдают о потерянных и ненавистных школьных годах. Ну да, формы хотелось носить покороче, глаза красить поярче, а учителей добрее и снисходительнее», — начала свой пост Гузеева.

В то же время телеведущая отметила, что любой «двоечник и хулиган» из ее поколения обладал базовыми знаниями: он «мог промямлить» хотя бы несколько стихотворений Пушкина, знал имена героев романов Достоевского и не путал фамилию режиссера Федерико Феллини с названием блюда японской кухни.

«Да, в жопы нам не дули, и психологи не стирали детские травмы — мы как-то сами. Сами справляемся и сегодня», — подчеркнула ведущая Первого канала. В конце поста она призвала подписчиков читать детям и внукам книжки.

Ранее Гузеева показала необычный способ, благодаря которому можно сэкономить деньги. Для этого она своими руками сделала кошелек из косметички, обрезав ее маникюрными ножницами.