Гузеева рассказала о воровстве папирос в детстве и курении с первого класса

Гузеева: я бы лучше отсидела в тюрьме, чем вернулась в то время, когда мне было 24 года

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева призналась, что не любит вспоминать детство. Об этом она рассказала в интервью на канале «Скажи Гордеевой» в YouTube.

«Детство не люблю. Нет вот этого: "Ой, сейчас бы в школу, на часок, на денек. Сейчас бы туда, трусы пузырем, по берегу Урала в белом платьице". Нет!» — говорит 62-летняя телеведущая. По ее словам, она бы лучше «пару лет отсидела в тюрьме», чем вернулась в то время, когда ей было 24 года.

Гузеева выросла в оренбургской деревне и с первого класса пристрастилась к воровству и курению. «Это от дурости. Ну как — все курили, — утверждает она. — Воровали у соседского дяди Феди папиросы и курили с Надькой в кустах».

Ранее Гузеева уже высказывалась о «потерянных и ненавистных» школьных годах в Instagram. «Да, в жопы нам не дули, и психологи не стирали детские травмы — мы как-то сами. Сами справляемся и сегодня», — написала она.