Лариса Гузеева вспомнила о домогательствах на работе

Актриса Лариса Гузеева сказала, что сталкивалась с домогательствами во время работы в кино

Актриса и ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева рассказала, что сталкивалась с домогательствами со стороны режиссеров во время работы в кино. Историями об этом она поделилась в интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой».

«Взаимосвязь артистки и режиссера в то время была очень сильной. Режиссеры могли перекрыть кислород. У красивых артисток проблема, как этих домогателей убрать и не потерять работу», — вспомнила Гузеева.

Именно поэтому, по словам ведущей, она остро реагирует на критику со стороны представительниц других профессий. «Когда пишут, какие артистки суки-проститутки… я пишу [им]: "Вы вообще не имеете права судить, потому что вы некрасивая и вы не артистка. У вас нет этого опыта"», — сказала Гузеева.

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Актриса добавила, что они с подругами периодически вспоминают подобные истории и выясняют, что жертвами домогательств со стороны одних и тех же режиссеров были многие молодые девушки.

«У таких преступлений нет срока давности. Они (домогавшиеся — прим. "Ленты.ру") были упырями уже в то время. Это ж чистые упыри, которые понимали свою власть», — сказала актриса. «Это ад. Я в таком аду жила. И когда ты подходишь к ассистентке и с ней откровенно [разговариваешь], у нее просишь какой-то защиты… а она потом тебя сдает, и тебе потом устраивают еще больший ад», — с грустью вспомнила телеведущая.

В то же время Гузеева подчеркнула, что не будет называть имена режиссеров, которые некорректно вели себя по отношению к ней. Она отметила, что «с этим живет и держит язык за зубами», потому что «не хочет быть, как все», то есть со слезами на глазах рассказывать ради денег о моральной травме.

Ранее Гузеева вспомнила о школьных годах и порассуждала на тему того, как изменились люди со времен ее молодости.