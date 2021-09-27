У Гузеевой обнаружили коронавирус

У ведущей программы «Давай поженимся!» на Первом канале Ларисы Гузеевой обнаружили коронавирус. Как сообщает Mash в Telegram, заражение подтвердили два теста, которые сделала Гузеева.

По данным издания, ведущая страдала от кашля, температуры и затрудненного дыхания. Гузеева сделала экспресс-тест на коронавирус, после чего ее госпитализировали. «В клинике ей сделали повторный тест — он тоже оказался положительным», — отмечает Mash.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гузееву госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке. Сообщалось, что она попала туда с подозрением на COVID-19 и начальное повреждение почек.

Утверждалось, что телеведущая почувствовала себя плохо за несколько дней до госпитализации и сделала экспресс-тест на коронавирус, который показал положительный результат. Позже информация о том, что Гузеева заболела COVID-19, была опровергнута.