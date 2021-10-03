Звезду сериала «Моя прекрасная няня» госпитализировали с коронавирусом

Советская и российская актриса театра и кино Ольга Прокофьева попала в больницу с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 3 октября, пишет Mash в своем Telegram-канале.

Уточняется, что 58-летняя звезда сериала «Моя прекрасная няня» недавно вернулась в Москву из Краснодара. 28 сентября артистка жаловалась на слабость и кашель, сдала ПЦР-тест. Результат был положительным.

Актрисе назначили домашнее лечение, прописали лекарства и витамины. Но они не помогали, и Прокофьевой становилось хуже. В результате она вызвала скорую и была госпитализирована.

В медучреждении ей диагностировали среднетяжелую форму COVID-19, но по результатам КТ-исследования органов грудной клетки инфекция протекает в легкой степени.

27 августа стало известно, что основатель группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому в больнице. Отмечалось, что у музыканта 80-процентное поражение легких и повреждения мозга.