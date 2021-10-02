Умер актер Андрей Дубовский

Советский и российский актер Андрей Дубовский скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

Причина смерти неизвестна.

Дубовский окончил ГИТИС в 1980-м году, однако в кино дебютировал годом ранее. В 1979 году он снялся в «Ватаге "Семь ветров"», «Меленьких трагедиях», «Любви за любовь», «Городе над головой». Актер стал известным благодаря роли Джузеппе Страдивари в детективном сериале «Визит к Минотавру» и лорда Джулиана Уэйда в «Одиссее капитана Блада».

Всего Дубовский снялся в 17 картинах. В 44 года он перенес инсульт, его разбил паралич. До конца жизни к артисту так и не вернулись двигательные функции.