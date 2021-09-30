Умер легендарный актер студии Disney Томми Кирк

Скончался американский актер Томми Кирк. Об этом сообщает TMZ.

Кирк умер на 80-м году жизни в своем доме в Лас-Вегасе, его тело обнаружил сосед. Отмечается, что смерть артиста наступила по естественным причинам.

Томми Кирк родился 10 декабря 1941 в городе Луисвилл, штата Кентукки. Широкой публике он стал известен после того, как сыграл в вестерне от Disney «Старый брехун» 1957 года выпуска. В картине он исполнил главную роль — мальчика, хозяина героической собаки. Он также снялся в ряде фильмов студии Disney, однако в 1964 году его уволил сам основатель компании Уолт Дисней. Тогда СМИ сообщали, что Кирка, которому на тот момент был 21 год, уволили из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации.

Несмотря на конфликт с The Walt Disney Company, в 2006 году актеру было присуждено почетное звание «Легенда Disney». Награда вручается ежегодно людям, которые сделали экстраординарный и существенный вклад в историю студии.