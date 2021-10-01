Прохор Шаляпин не сможет проститься с умершей в США супругой-миллионершей

Прохор Шаляпин не сможет проститься с умершей в США женой-миллионершей в связи с пандемией

Российский певец Прохор Шаляпин не сможет проститься с супругой-миллионершей, скончавшейся в США 30 сентября. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на близкого друга артиста, актера Георгия Кирьянова.

«Я всеми силами старался и стараюсь поддерживать его. Ему сейчас ужасно плохо, он растерян и поник, абсолютно не знает, что делать дальше. Однако на этом ужасные новости не заканчиваются. Сейчас в США в связи с пандемией у него и родителей Танюши не будет возможности попрощаться с ней, даже близко подойти к закрытому гробу. Таню, к слову, кремируют...», — сообщил Кирьянов.

Накануне стало известно, что 42-летняя жена певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Девис умерла от последствий COVID-19. «Я приношу свои глубочайшие соболезнования родителям Татьяны, потому что они родители с большой буквы, преданные, любящие, вложившие всю душу в единственную дочь, которая, в свою очередь, их тоже безумно любила», — сказал Шаляпин.

Свадьба Шаляпина и Девис состоялась 29 августа в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса и обошлась примерно в 15 миллионов рублей. Избранница российского певца владела в Канаде сетью адвокатских контор.