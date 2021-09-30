Умерла 42-летняя жена Прохора Шаляпина

42-летняя жена певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Девис умерла от последствий COVID-19. Об этом артист сообщил на своей странице в Instаgram.

«Я приношу свои глубочайшие соболезнования родителям Татьяны, потому что они родители с большой буквы, преданные , любящие, вложившие всю душу в единственную дочь, которая, в свою очередь, их тоже безумно любила . Таня — их единственная дочь, поэтому они сейчас не находят сил, чтобы отвечать на звонки близких и друзей», — сказал Шаляпин.

По словам певца, у них с супругой было всего три счастливых дня брака, после которых она заболела. «Я убит этой новостью, сложно что-то говорить...», — добавил он.

В начале сентября Шаляпин рассказал о состоянии заразившейся коронавирусом жены. «Татьяна сейчас находится в тяжелом состоянии, в медикаментозной коме, на аппарате ИВЛ. А ее папа — под кислородной маской. Так что все сложно. Я очень переживаю за них. Это очень хорошие люди. И я не знаю, за что им выпало такое испытание в жизни», — заявил исполнитель.

Свадьба Прохора Шаляпина и Татьяны Клаудии Девис состоялась 29 августа в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса и обошлась примерно в 15 миллионов рублей. Избранница российского певца владела в Канаде сетью адвокатских контор.