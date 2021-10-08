Шаляпин признался в нелюбви к умершей от коронавируса жене

Российский певец Прохор Шаляпин рассказал о семейной жизни с ныне покойной супругой Татьяной Клаудиа Дэвис. В программе «Светские хроники» «Пятого канала» он признался в нелюбви к 42-летней предпринимательнице, умершей от коронавируса.

Шаляпин признался, что скоропостижный уход жены стал для него потрясением. По его словам, их отношения стали одним из ярчайших воспоминаний в жизни. Однако певец заявил об отсутствии любви к Дэвис.

«У меня не было к ней любви, конечно. Просто симпатия, она по психотипу мне подошла», — подчеркнул 37-летний музыкант. Однако со временем он начал испытывать по отношению к женщине серьезные чувства.

Исполнитель также рассказал, что идея о бракосочетании принадлежит его супруге. По его словам, Дэвис позвонила ему по телефону и предложила сыграть свадьбу. «Татьяна поспорила со своей подругой, что она выйдет замуж быстрее», — отметил Шаляпин.

Певец также рассказал, что перед свадьбой пара подписала брачный договор. В документах отмечается, что в случае расставания ни одна из сторон не имеет претензий по отношению к другой. Адвокат Оливер Чирич полагает, что Шаляпин может получить наследство Дэвис.

Ранее стало известно, что Прохор Шаляпин отказался от наследства покойной жены. Певец заявил, что поступит «по совести» и все наследство передаст родителям Дэвис.

