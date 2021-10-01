Адвокат оценил перспективы Шаляпина претендовать на наследство жены-миллионерши

Звездный адвокат Сергей Жорин назвал несколько причин, из-за которых российский певец Прохор Шаляпин может не получить наследство покойной жены-миллионерши. Юрист оценил перспективы музыканта на присвоение средств и имущества супруги в беседе с «Пятым каналом».

Жорин отметил, что наблюдая за скандальной медийностью Шаляпина, нельзя исключать того, что информация о смерти его жены является фейком. Адвокат также поставил под сомнение законность регистрации брака исполнителя с 42-летней Татьяной Дэвис.

«Это очень часто является откровением для женщин, которые подают документы на раздел имущества после расторжения брака, а выясняется, что это все бутафория», — заявил юрист. Он также отметил, что главным пунктом в этом вопросе остается завещание. Жорин не исключил того, что имя финалиста «Фабрика звезд-6» могло быть не указано в нем.

«Когда взрослые женщины выходят замуж за молодых ребят или взрослые мужчины женятся на молодых девушках, они понимают, что это все неискренняя история, и на всякий случай оставляет завещание, в котором зачастую не указывают свою половинку. Особенностью этого завещания становится то, что о нем становится известно только после смерти», — подчеркнул Жорин. Однако, по словам адвоката, если брак Шаляпина и Дэвис был заключен верно, а имя 37-летнего исполнителя действительно вписано в завещание, то Шаляпин может претендовать на наследство покойной супруги.

Ранее стало известно, что жена певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Девис скончалась от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. «Я приношу свои глубочайшие соболезнования родителям Татьяны, потому что они родители с большой буквы, преданные, любящие, вложившие всю душу в единственную дочь, которая, в свою очередь, их тоже безумно любила», — заявил Шаляпин.

Церемония бракосочетания Шаляпина и Девис состоялась 29 августа этого года в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса и обошлась примерно в 15 миллионов рублей. Избранница российского певца владела сетью адвокатских контор в Канаде.