Шаляпин потеряет миллионы при разводе с новой женой-миллионершей

Российский певец Прохор Шаляпин, недавно женившейся на 42-летней миллионерше Татьяне Клаудии Девис, потеряет ее деньги в случае их развода, рассказал «Комсомольской правде» участник их свадебной церемонии, актер Георгий Кирьянов. Он также развеял слухи о том, что их свадьба являлась лишь пиар-ходом.

«Пошли слухи о том, что у Прохора была фейковая свадьба. Даже начали появляться люди, которые якобы готовы подтвердить это. Я был на этой свадьбе в качестве свидетеля со стороны Прохора, тесно общаюсь с ним и знаю все нюансы этого союза. Да, свадьбы в Лас-Вегасе могут быть расторгнуты в течении следующих 90 дней. Но это другой вид свадеб, когда люди познакомились в баре и решили расписаться. У Прохора и Тани совсем другая история. Татьяна любит Шаляпина, тут нет никакой игры», — заявил Кирьянов.

Он также напомнил, что новая жена Шаляпина владеет в Канаде сетью адвокатских кантор, которые, в первую очередь, специализируются на разводах. Поэтому первым делом они подписали брачный контракт толщиной в 150 страниц, пояснил актер.

«Это было желание Тани. Ей нужна была гарантия, что Прохор не сбежит с «подводной лодки», прихватив ее миллионы.

Таня понимает что Прохор артист, что он будет часто гастролировать, что у него карьера в России, которую он просто так не оставит и, конечно, на такого красивого парня всегда будет спрос у женщин. Поэтому в данном случае расторгнуть брак в течение 90 дней никак не получится», — сказал Кирьянов.

По его словам, Татьяна Дэвис все еще находится в коме из-за тяжелой формы коронавируса. товарищ Шаляпина считает, что она заболела из-за того, что не успела вовремя сделать прививку.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал, что его жена находится в очень тяжелом состоянии под аппарате ИВЛ, а ее отец — под кислородной маской. Сам певец успел привиться двумя компонентами вакцины до их свадьбы, что помогло ему не заболеть вместе с супругой.