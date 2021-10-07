Родители умершей супруги Прохора Шаляпина обвинили его в болезни дочери

Родители умершей от коронавируса супруги Прохора Шаляпина обвинили его в болезни дочери

Родители умершей от COVID-19 супруги певца Прохора Шаляпина Татьяны Клаудии Девис считают, что именно певец заразил их дочь вирусом. Об этом Шаляпин рассказал в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России 1».

Сам певец уверяет, что вакцинировался от коронавируса и никак не мог заразить Девис.

«Кто-то накручивает родителей Тани, они впечатлительные люди. Теща мне писала, что у них в Канаде принято после прививки сидеть дома две недели, мол, я опасен для окружающих. Я испугался, позвонил своему врачу, который меня успокоил. Я легко перенес прививку, и очень счастлив, что ее сделал», — признался 37-летний Шаляпин.

По словам артиста, отношения с родителями супруги разладились после ее смерти, семья Девис не отвечает на его сообщения.

Ранее стало известно, что Прохор Шаляпин отказался от многомиллионного наследства покойной жены. По его словам, все наследство должно принадлежать ее семье.

Свадьба Прохора Шаляпина и Татьяны Клаудии Дэвис состоялась 29 августа в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса. Через три дня после свадьбы 42-летняя женщина заболела коронавирусом. Она находилась в медикаментозной коме, на аппарате ИВЛ. 30 сентября она умерла.